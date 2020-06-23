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Специалист заявил, что необходимо сосредоточить внимание на бессимптомных носителях инфекции

, 14:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Специалист заявил, что необходимо сосредоточить внимание на бессимптомных носителях инфекции
фото: pixabey

Вирусолог Виктор Зуев заявил, что неуместно говорить о том, что сейчас идет вторая волна пандемии. Он подчеркнул, что сейчас нужно сосредоточить внимание на бессимптомных носителях инфекции. 

«Меры предосторожности самые простые, то есть те, которые направлены на предупреждение передачи вируса человеком зараженному человеку здоровому. Это означает перчаточно – масочный режим. В формулировке вторая волна не могу согласиться со словом волна. Это просто увеличение зараженных. И всё это связано с тем, что у нас всё больше и больше количество бессимптомников. То есть тех, кто является скрытым источником инфекции», - отметил специалист.

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