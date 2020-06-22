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22 июня 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели» ]

Курильщик, фото: соцсети

На днях Роспотребнадзор разместил сообщение о том, что потребление никотина негативно сказывается на сопротивляемости организма коронавирусу. По данным ведомства, в случае курильщиков болезнь протекает в тяжелой форме.

Ранее главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявлял об отсутствии объективной методологии для оценки влияния курения на динамику протекания заболевания.

Об отсутствии подтвержденных результатов, указывающих на влияние курения на процесс заражения и ход протекания коронавируса, заявляла в официальном сообщении и ВОЗ.

Несмотря на это, никотиновый шторм – волна новостей о неподтвержденном потенциальном вреде курения во время пандемии – продолжает расти как в России, так и за рубежом. Международные эксперты обсудили причины происходящего на крупнейшем ежегодном отраслевом мероприятии – Global Forum on Nicotine 2020 (GFN 2020).

Сегодня при борьбе с курением ВОЗ и национальные регуляторы от здравоохранения по всему миру фокусируются не на реальном воздействии различных средств доставки никотина на организм потребителя, что позволило бы выработать конкретные регламентирующие требования, основанные на риск-ориентированном подходе, а на повсеместном продвижении возможного влияния таких средств на молодежь, уверен британский медик и специалист по регулированию табачного рынка, профессор Клайв Бейтс.

При этом именно разнообразные электронные средства доставки никотина и системы нагревания табака позволили значительно сократить количество курильщиков в мире за последние десять лет. А проблема доступа молодежи к таким устройствам, по мнению ученого, решается за счет введения норм регулирования, основанных на подтвержденных научных данных.

Проблема получения таких данных будет становиться все актуальнее от года к году. По словам Бейтса, исследования сегодня являются способом коммерциализации для широкого ряда научных площадок, поэтому спорных результатов, полученных по неоднозначной методологии, не получивших независимую экспертную оценку, но имеющих большой потенциал к распространению в СМИ будет становиться все больше.

Подобная ситуация наблюдалась в российских СМИ на протяжении всего режима самоизоляции, когда регуляторы и независимые источники представляли результаты оценок влияния никотина на течение коронавируса, включая такие, которые могли быть подготовлены на ограниченных нерепрезентативных выборках.

Фактическая ситуация такова, что объективных данных к настоящему моменту просто не существует. И для их получения критически важно транспарентное и непредвзятое сотрудничество независимых исследовательских центров, производителей и потребителей различных средств доставки никотина и нагревания табака.

Именно на такую модель сотрудничества для противодействия распространению ложных сведений указал Роберто Зуссман, представитель Национального автономного университета Мексики. Он подготовил собственное исследование по представленности темы влияния потребления никотина в европейских и американских СМИ.

Его результаты во многом пересекаются с выводами Клайва Бейтса. Распространяемые сообщения о вреде никотина и различных средств его доставки, а также систем нагревания табака основаны на спекулятивных исследованиях на ограниченных выборках, при этом эти выборки часто не являются релевантными по отношению к субъекту исследований. Так, например, выводы о возможном воздействии альтернативных средств доставки никотина и нагревания табака на организм курильщика могли быть сделаны на основании оценки выборки курильщиков, зараженных коронавирусом.

По мнению Зуссмана, распространение некорректных сведений приводит к обратному эффекту – увеличению количества потребителей никотина. И большая их часть делает выбор в пользу обычных сигарет, а не альтернативных устройств.

По мнению представителей отрасли, несмотря на никотиновый шторм в СМИ, есть и хорошие новости. Они заключаются в том, что объективные результаты научных исследований подтверждаются действительностью и не могут быть подвержены сомнению.

Об этом заявила доктор Мойра Гилхрист, вице-президент по стратегическим и научным коммуникациям компании Philip Morris International, комментируя значительное снижение количество потребителей обычных сигарет на фоне роста доли продаж систем нагревания табака компании в Японии. По результатам проведенных исследований, выбор в пользу альтернативного решения обусловлен заботой о качестве жизни.

Количество потребителей системы нагревания табака IQOS во всем мире к настоящему моменту составляет 10.6 млн человек. По словам Гилхрист, производство таких устройств направлено на предоставление менее вредной альтернативы курильщикам традиционных сигарет. Сокращенный вред от потребления систем нагревания подтверждает, среди прочего, решение американского регулятора FDA о разрешении их продажи на территории США, основанное на результатах независимых исследований.

Приостановка производства обычных сигарет может стать одной из опций для значительного сокращения вредного воздействия на организм потребителей никотина и шагом к дальнейшему регламентированию альтернативных средств его доставки на глобальном уровне. Эта цель, уверена Гилхрист, может быть достигнута уже в течение 10-15 ближайших лет при условии открытого научного сотрудничества между производителями, потребителями и регуляторами, включая наднациональные организации. По мнению экспертов, на сегодняшний момент ограничением на пути к такому сотрудничеству являются устаревшие регламенты взаимодействия, включая ряд пунктов Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ) и их вольная интерпретация радикально настроенными участниками дискуссии. Примечательно, что актуальность, по их мнению, утратили не только положения конвенции, блокирующие научное и экспертное взаимодействие в отношении новых категорий продуктов с никотином, но и ее понятийный аппарат. РКБТ создавалась 15 лет назад, задолго до выхода на рынок новых средств доставки никотина, ориентируясь на реалии рынка традиционных сигарет 1980 – 90-х. При этом, конвенция с самого начала содержала в себе положения о стратегии снижения вреда, которым также требуется значительное обновление.

Из выступлений экспертов GFN 2020 и продолжающейся волны спекулятивной информации в российских и зарубежных СМИ можно сделать вывод о том, что регуляторы стремятся упорядочить глобальный рынок никотинсодержащей продукции, игнорируя происходящие на нем год от года перемены. Такой подход приводит к отказу от последовательной и открытой коммуникации (включая отказ от признания подтвержденных научных данных) со всеми игроками рынка, несмотря на значительно изменившуюся структуру спроса на нем. Путем к выходу из этой ситуации может стать только непредвзятое сотрудничество. Тем более, что сейчас, в пост-ковидную эпоху, как показывает практика, границы больше не существуют и любой спорный вопрос можно урегулировать путем взаимодействия в мессенджере или системе видеосвязи. Прекратит ли дух времени никотиновый шторм - пока неясно, но уже сейчас ясно, что мнение глобального научного сообщества и потребителей альтернативных систем вряд ли может быть проигнорировано при обновлении российского антитабачного законодательства.