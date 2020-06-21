Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Специалисты рассказали о причинах холодных ног и рук

, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

Специалисты рассказали о причинах холодных ног и рук
фото:pixabey

Специалисты  отмечают, что зачастую причиной холодных рук и ног могут быть нарушения в работе эндокринной системы, в частности, щитовидной железы. Нарушение терморегуляции может возникать из-за некоторых лекарств, особенно тех, что влияют на нервную систему.

Врачи отмечают, что если никаких патологий не обнаружено, то помочь себе можно с помощью простых методов. Важно следить за питанием, за его качеством, а также заниматься спортом. Специалисты подчеркивают, что физическая нагрузка позволяет избавиться от стресса, и нервная система восстанавливается. 

СЕ

Экономика

Банк России снизил ключевую ставку сразу до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум

Банк России снизил ключевую ставку сразу до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум

Банк России 19 июня объявил о снижении ключевой ставки до 4,5% годовых. Регулятор снизил этот показатель сразу на один процентный пункт впервые за пять лет, обновив исторический минимум ключевой ставки.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью