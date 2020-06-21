Специалисты рассказали о причинах холодных ног и рук

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21 июня 2020, 21:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Мои года

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Специалисты отмечают, что зачастую причиной холодных рук и ног могут быть нарушения в работе эндокринной системы, в частности, щитовидной железы. Нарушение терморегуляции может возникать из-за некоторых лекарств, особенно тех, что влияют на нервную систему.

Врачи отмечают, что если никаких патологий не обнаружено, то помочь себе можно с помощью простых методов. Важно следить за питанием, за его качеством, а также заниматься спортом. Специалисты подчеркивают, что физическая нагрузка позволяет избавиться от стресса, и нервная система восстанавливается.