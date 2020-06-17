Врач раскритиковал полученные результаты клинических испытаний в Великобритании

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17 июня 2020, 23:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: Pixabay

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал не использовать громкие слова для полученных британцами результатов. Напомним, британские исследователи выяснили, что противовоспалительный препарат дексаметазон понижает риск смерти больных COVID-19 на 35%.

«Просто испытали один из уже существующих кортикостероидных препаратов и дали разрешение. Но с этими препаратами всегда нужно быть очень осторожными. Они «глушат» эндокринную систему любого организма, ими увлекаться не надо. Так что насчет прорывов тут явно оборот речи, но никак не решение. Существующий препарат, который попробовали на коронавирусе и включили в схему», - пояснил эксперт.