Победить COVID-19 можно честной статистикой. И вакциной

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 июня 2020, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]

На российскую статистику по заражённым COVID-19 не стоит обращать внимания. Она может отличаться от реального положения дел в разы как в одну, так и в другую сторону.



Властям Москвы до поры было выгодно преувеличивать: дескать, больны 2% москвичей, то есть около 300 тыс. человек. Чем серьёзнее ситуация выглядит со стороны, тем тучнее бюджеты, тем проще оправдать драконовские меры по самоизоляции, которые многие окрестили «цифровым концлагерем».



Провинции, наоборот, выгодно скрывать размах: всё равно ресурсов на лечение широких слоёв нет, а ответственность за «дестабилизацию» – на губернаторе. С момента объявления Парада Победы 24 июня вариантов вовсе не осталось: число больных к сакральной дате не может расти априори. А действия региональных властей уже мало общего имеют с защитой здоровья населения. И это не их холодное сердце, это рамки системы.



Российские меры по борьбе с коронавирусом – не про защиту людей. Вассалы, как на рыцарском турнире, демонстрируют центру свои силу и решительность с лихим и придурковатым видом: один из районов людишек не выпускает, другой – из подъездов. У третьего даже на охоту нельзя – чтобы не подцепить заразу от глухарей и зайцев. Если посмотреть апрельский отчёт МЧС по регионам, то одни субъекты просят у центра подмоги: мол, у нас 250 одноразовых масок на всю Республику Марий Эл. А у соседей тишь да благодать – никаких проблем, всё есть. Только люди сообщают, что целые больницы поражены непонятным вирусом, который автоматом маркируют как пневмонию. А тесты на коронавирус делать запрещено. Якутия, Сахалин, Чукотка, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Тыва, Свердловская, Кемеровская, Курганская области, – все они докладывали начальству, что у них всё под контролем. Вот это основное свойство системы: руководитель никак не зависит от оценок населения – только от кураторов и принципалов.



Все действия назначенцев в период коронавируса заведомо неэффективны. Им иногда проще навести реальный порядок в медицине, чем его изображать. Но это всё равно побочный эффект от усилий, направленных совсем не на благополучие граждан, которые всё больше недовольны не коррупцией, а «колониальным правлением» центра. А эпидемия просто проявила кризис невиданной глубины.



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