В РАН рассказали о влиянии коронавируса на сердце

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9 июня 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Боль в сердце. Фото: pixabay.com

Врач, академик РАН Юрий Беленков рассказал о последних исследованиях, согласно которым коронавирусная инфекция COVID-19 может размножаться и в сердечной мышце.

«Конечно, отсроченные реакции тоже будут, потому что вирус, как мы узнали совсем недавно (это данные, по-моему, двух-трехдневной давности), может размножаться и в миокарде, мышце сердца», - заявил специалист.

Он отметил, что можно готовиться к росту случаев вирусных миокардитов. Беленков также добавил, что почти половина больных коронавирусом, которые лечились в его клинике, имеют нарушения работы сердца.