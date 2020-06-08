Минздрав ввёл новые нормы посещения врачей

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 июня 2020, 11:07 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство здравоохранения России приняло новые нормы времени приёма пациентов такими врачами как онколог, хирург и инфекционист. Новшество, по мнению чиновников, позволит рассчитать потребность лечебных учреждений в данных специалистах. Но независимые эксперты считают, что нормы могут оказаться неэффективными, так как существуют большие неточности в определении количества заболеваний.



По решению чиновников, время приёма инфекциониста составит 20 минут, онколога на три минуты больше. Хирург и пульмонолог будут принимать по 26 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы определить причину заболевания и направить пациента на дальнейшее обследование или лечение.

На заполнение документов специалист не должен тратить больше 40% времени. Минздрав начал заниматься оптимизацией работы врачей восемь лет назад.



Точное определение времени приёма позволит регионам увеличить количество ставок для определённых специалистов. Однако поиск врачей может стать серьёзной проблемой, считает руководитель Центра экономики здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Шишкин. Важно учитывать возможности образовательной системы. В противном случае врачи будут переезжать из одного региона в другой в поисках лучших условий труда.



