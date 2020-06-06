COVID-19 останется навсегда, но вакцина сделает его незаметным

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6 июня 2020, 13:15 [ «Аргументы Недели» ]

Одним из известных разработчиков курсов по лечению коронавируса является профессор Первого Санкт-петербургского медицинского университета Вадим Рассохин.



В интервью "Новой газете" учёный сообщил, что человечество будет жить с новым вирусом на одной планете всё оставшееся время, но его клиническая опасность будет снижаться.



Коллеги Рассохина имеют большой опыт в борьбе со многими известными вирусами. Они считают, что COVID-19 имеет много общего с предыдущими вирусами.



Профессор говорит, что COVID-19 не является пневмонией. Такой диагноз вторичный. Коронавирус вызывает в первую очередь аутоиммунные изменения, которые создают предпосылки для развития других заболеваний. Он проникает в клетки человека и выходит из них без изменения. COVID-19 имеет общий с ВИЧ генетический материал. Когда человек заражается новым вирусом, его лёгкие заполняются жидкостью и не могут самостоятельно дышать. В органах развиваются необратимые изменения, которые можно увидеть посредством компьютерного исследования. При пневмониях таких проблем нет.



Тяжёлой формой заболевания страдают чаще всего люди пожилого возраста, - отмечает Рассохин. У молодых болезнь чаще всего протекает в лёгкой форме.

COVID-19 является устойчивым вирусом, поэтому против него в любом случае будет создана эффективная вакцина.



