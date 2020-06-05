Врач рассказал, кому необходимо вызывать «скорую» при болях в груди

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5 июня 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал основные причины боли в груди и объяснил, в каком случае нужно срочно звонить в скорую. Врач подчеркнул, что важно понимать, находится ли человек в группе риска, чтобы более точно диагностировать болезнь.

По его словам, если человек показывает боль в груди пальцем в области сердца, то скорее всего, это мышечно-скелетная боль.

"Срочная госпитализация при болях и жжении в груди требуется, если у человека повышенный холестерин и сахар, если он курит, если у него есть гипертония, избыточный вес, плохая наследственность и возраст старше 45 лет", — объяснил врач.