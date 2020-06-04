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Медики рассказали, кому не стоит есть клубнику

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТВЦ.RU

Медики рассказали, кому не стоит есть клубнику
фото: pixabey

Врачи рассказали, о том, что клубнику не стоит есть  аллергикам  и тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. При гастрите и язве мелкие косточки с поверхности ягоды раздражают слизистую.

Клубнику не рекомендуется есть тем, у кого повышенное давление – ягода плохо сочетается с препаратами от гипертонии.

Лучше не употреблять клубнику тем, у кого проблемы с суставами, поскольку ягода содержит щавелевую кислоту, ее употребление может быть опасно при переломах и спортивных нагрузках. Также не стоит баловаться клубникой тем, у кого диабет, потому что в одной порции клубники содержится около 10 граммов сахара. 

СЕ

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