Ученые из Принстонского университета нашли соединение, против которого бессильны все бактерии

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3 июня 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Cell

лаборатория, PPI/Keystone Press Agency

Американские ученые в рамках исследования выявили соединение, которое способно стать единственным в своем роде препаратом нового поколения, побеждающим даже наиболее устойчивые к антибиотикам бактерии.

Отмечается, что за минувшие три десятка лет не было создано ни одного препарата, который мог бы уничтожать грамотрицательные бактерии, которые защищены внешним слоем, ограждающим их от большинства антибиотиков.

Ученые из Принстонского университета обнаружили соединение SCH-79797, которое имеет двойное действие: оно способно одновременно прокалывать стенки бактерий и разрушать фолиевую кислоту в их клетках. Таким образом, оно "атакует" и изнутри, и снаружи, поэтому уничтожает даже самых сильных "противников".