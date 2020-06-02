Ученые определили продукты, снижающие риск диабета

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 июня 2020, 20:37 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

Ученые из Медицинского центра Университета Эразма и Школы общественного здравоохранения при Гарвардском университете провели крупное исследование и назвали по его итогам продукты, понижающие риск заболевания диабетом.

Так употребление в пищу высококачественных углеводов, особенно из цельнозерновых продуктов, снижает развитие диабета II типа. В исследовании принимали участие порядка 200 тысяч человек. Руководитель группы ученых доктор Ким Браун поделился, что в ходе исследования изучалось влияние разных типов углеводов, низкого и высокого качества, на угрозу развития диабета.

По словам Брауна, предполагается, что потребление большого количества углеводов оказывает более высокий риск развития диабета II типа.

Ученые заметили более низкий риск диабета II типа, когда в рационе человека присутствовали высококачественные углеводы. Также при замене низкокачественных на насыщенные жиры выявлен более низкий риск развития диабета.