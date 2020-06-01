Не прошла первая волна коронавируса, нас уже пугают второй

Аргументы Недели → Здоровье 13+

1 июня 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперты предупреждают, что новые вспышки эпидемии начнутся осенью. Это может привести к остановке экономики. Вторая волна окажется масштабнее первой, вследствие чего Россия будет ввергнута в глубокий кризис.



Россия ещё не преодолела первую волну. Количество заболевающих увеличивается ежедневно на несколько тысяч человек. Вторую волну эпидемии ожидают во всех государствах мира. В США она придёт к началу зимы.



В Российской Федерации не планируют в дальнейшем вводить "полный карантин". В случае возникновения вспышек, будут локальные ограничения. Врачи накопили достаточный опыт выявления и лечения заболевания.

Главный удар второй волны коронавируса будет нанесён по экономике. Многие люди потеряют работу, за которой последует нищета. Эпидемия будет способствовать дальнейшему ослаблению рубля. Продолжится падение стоимости нефти на мировом рынке. На восстановление экономики от второй волны потребуется как минимум 7 лет. Если во время первой волны люди тратили накопления, то во второй волне люди будут брать кредиты и залезать в долги. Уровень безработицы возрастёт до 50%, - предполагают аналитики.



Но этот страшный прогноз может не сбыться, если, как нам обещали, к концу августа будет изобретена эффективная вакцина от коронавируса.



