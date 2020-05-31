Врач: как не заразиться от многоразовых масок

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31 мая 2020, 16:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Пульмонолог Александр Карабиненко заявил, что в случае с одноразовыми масками аллергические реакции могут возникать только в редких случаях у астматиков. Еще он дал рекомендации по профилактике грибковых заболеваний и ношению масок.

Специалист отметил, что всё зависит от того, какие маски люди носят.

"По поводу грибковых заболеваний я могу сказать, что это всё очень индивидуально и зависит от гигиены. Перед тем как надеть, и после того как вы сняли маску, необходимо полоскать горло, а саму маску, если она многоразовая, стирать, приходя домой, и проводить стерилизацию горячим утюжком", - добавил врач.