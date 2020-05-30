Главный онколог Минздрава назвал первые признаки рака кожи

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30 мая 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: медик, pixabay.com

Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн объяснил, как своевременно определить первые симптомы рака кожи. По его словам, особое внимание нужно обратить на появление новых родинок.

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«Некоторые люди имеют десятки родинок по всему телу и все они абсолютно безвредны. Меланома может возникнуть на теле человека даже без единой родинки. Особую бдительность следует проявлять при появлении новых родинок, особенно в пожилом и старческом возрасте», - высказал врач.

Каприн перечислил признаки, которые указывают на «злокачественное перерождение»: стремительный рост, изменение цвета, поверхности, формы образования, появление зуда, боли и других неприятных ощущений или образование начинает мокнуть, либо периодически кровоточит. В данном случае эксперт рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту. Он отметил, что лечение меланомы кожи проводится на всех стадиях заболевания.