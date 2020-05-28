Развитые страны отрабатывают технологии купирования новых вспышек COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 мая 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Ослабление карантина потребовало от государств создания условий для оперативного купирования вспышек заражения людей. Такие действия уже проводятся в Германии и Южной Корее. Врачи научились выявлять и изолировать сотни людей, которые вступали в контакт с носителями вируса. Данная методика позволяет избегать массовых заражений и не заполнять больничными койками огромные павильоны и госпитали.



Авторы немецкого журнала Spiegel предупреждают, что угроза заражения коронавирусом никуда не делась. Как только начали снимать первые ограничения, в ФРГ были зарегистрированы новые крупные вспышки заболеваний.



В Центре макроэкономических исследований Сбербанка заявили о возможном сценарии резкого ухудшения эпидемиологической обстановки в случае отмены карантинных мер в России. При этом оставаться в режиме изоляции нельзя, так как экономика не в состоянии выдержать такой нагрузки. Купирование очагов заболеваний позволит исключить возникновения коллапсов системы здравоохранения.



В Японии распространение заболевания было остановлено благодаря точному отслеживанию инфицированных пациентов. Это делалось при помощи центров общественного здравоохранения. В Сингапуре людей контролировали при помощи смартфонов. Аналогичными методами пользовались в Европе.



В России пока только планируют внедрять методики зарубежных коллег, однако для этого потребуется много времени. Необходимо также создать развитую ИТ-инфраструктуру.



