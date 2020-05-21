Врач: какие маски и перчатки можно носить

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21 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Врач Яков Сандаков рассказал, какие маски и перчатки можно носить. По мнению медика, сперва нужно обратить внимание на удобство. Что же касается перчаток, то можно использовать не только силиконовые, но и виниловые, нитриловые.

«Маска и перчатки надеваются на один цикл. То есть вышли из дома, проехались в троллейбусе, сходили в магазин, вернулись домой — убрали маску и перчатки в пакет, выбросили, вымыли руки. Не нужно делить цикл выхода из дома на подциклы», - пояснил специалист.

Носить маску желательно не снимая, потому что если постоянно стягивать её с носа, то эффективность падает сразу на 50%, считает врач.