Учёные определили причину высокой смертности мужчин от COVID-19

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21 мая 2020, 15:24 [ «Аргументы Недели» ]

Учёные из КНР провели исследование, в результате которого выяснилось, что у заражённых коронавирусом мужчин вырабатывается меньше защитных белков. В большей степени это относится к тяжелобольным пациентам.



Концентрация IgG-антител в крови у мужчин и женщин со средней степенью заболевания особо не отличается. При этом у здоровых женщин антитела вырабатываются быстрее и в большем количестве.



Старший научный сотрудник Института Х-Вio ТюмГУ Мария Орлова подтвердила, что разница в выработке антител объясняется гормональными межполовыми различиями. Высокий уровень тестостерона у мужчин способен подавлять иммунные процессы в организме, способствуя боле высокой заражённости. Чтобы сократить смертность от коронавируса среди мужчин, требуется проведение дальнейшего исследования титров антител. Для этого требуется плазма, которой не хватает для лечения пациентов. Каждая капля крови на вес золота.



Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в начале мая указывал на более тяжёлое протекание коронавирусной инфекции у мужчин. Однако причина не озвучивалась. Китайские учёные говорят, что антитела и уровень тестостерона является только одним из факторов, который вызывает большее количество смертей среди заражённых коронавирусом мужчин. Дальнейшее изучение вируса позволит определить другие закономерности.



