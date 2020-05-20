Половина жителей России отметило ухудшение состояния здоровья

Аргументы Недели → Здоровье 13+

20 мая 2020, 12:52 [ «Аргументы Недели», Татьяна САВКИНА ]

Фото: соцсети

Жителей ведущих стран планеты попросили сравнить свое здоровье в нынешние времена и 5 лет назад, а так же назвать проблемы в национальных системах здравоохранения, которые волнуют их больше всего.

По итогам исследования, улучшения в своем нынешнем состоянии здоровья по сравнению с 5-ю годами ранее находят только 23% землян. Россия лидирует по количеству респондентов, отметивших ухудшение состояния здоровья - 48%.

Лидером по показателю улучшения стала Индия - 67% ответивших «лучше», на втором месте Китай - 32% «лучше» и 37% «здоровье без изменений».

Главными проблемами в здравоохранении среди ведущих стран стали: длительное ожидание лечения, неравная доступность медицинских услуг для населения и их низкое качество.

Россиян, по данным исследования, больше всего беспокоит низкое качество медицинских услуг - 20% респондентов назвали эту проблему самой тревожной для них, а также факт, что медучреждения находятся в ненадлежащем состоянии - 17% респондентов. Особенно остро эти проблемы проявились сейчас, во время кризиса.

По мнению президента исследовательского холдинга «Ромир», доктора социологических наук Андрея Милёхина, «оценки произошедших изменений в ретроспективе от респондентов имеют большую ценность, так как отражают происходящие изменения в обществе. В этих итогах наглядно читаются успехи китайской экономики, социальные проблемы в США, общее отношение к жизни в Индии, невысокая оценка итогов пятилетки россиянами: граждане не чувствуют улучшений».