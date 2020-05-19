Хирург рассказал об опасности COVID-19 для онкобольных

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19 мая 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Е1

COVID-19, pixabay.com

Хирург-онколог Мартин Адамс в беседе с журналистами объяснил, как коронавирус нового типа влияет на течение рака. По его словам, пациенты с онкологическими заболеваниями находятся в группе риска.

Мартин Адамс отметил, что особенная опасность грозит пациентам, проходящим химиотерапию. Хирург-онколог уточнил, что если абсолютно здоровый человек может перенести коронавирусную инфекцию в легкой форме или вовсе бессимптомно, то пациент, находящийся на "химии", вероятнее всего, заболеет в тяжелой форме и с осложнениями.

Эксперт добавил, что наиболее опасен COVID-19 для больных раком желудка, печени, кишечника и крови. У пациентов с раком щитовидной и молочной железы первой и второй стадии значительно больше шансов успешно перенести коронавирус.