Врач рассказал об опасности супермаркетов для пожилых из-за COVID-19

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18 мая 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев объяснил, чем грозит продление сроков самоизоляции для пожилых россиян. Он отметил, что с точки зрения эпидемиологов, продление самоизоляции оправдано, ведь наибольшему риску заражения коронавирусом подвергаются лица именно старше 65 лет.

Юрий Конев добавил, что пожилым нужно больше времени проводить на воздухе, а не в супермаркетах.

«Мне кажется, что в парках нужно разрешить пожилым людям гулять. Именно в парках, а не так, как они это делают сейчас. Большинство из них берут тележку в супермаркете и, опираясь на нее, путешествуют по рядам. Мало что приобретают или не приобретают вовсе. Но такой вид прогулки есть сейчас в наличии у пожилых», - считает геронтолог.