Кардиолог рассказал, сколько россиян на самом деле страдают от гипертонии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

17 мая 2020, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Тонометр. Фото: pixabay.com

Около 40% взрослых россиян имеют гипертонию, рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов. Он отметил, что в случае заражения коронавирусом у таких людей больший риск получить осложнения.

Врач призвал россиян старше 35 лет контролировать артериальное давление и, в случае отклонений от нормы, обращаться к специалистам. «Опасность гипертонии в том, что она является самостоятельным фактором риска развития инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности», - отметил Бойцов.

Он добавил, что для профилактики гипертонии нужно регулярно принимать лекарства и заниматься спортом, особое внимание уделяя аэробике. Также следует больше ходить.