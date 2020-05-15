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В России недовольны качеством здравоохранения, а в США их стоимостью

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ]

В России недовольны качеством здравоохранения, а в США их стоимостью

Пандемия коронавируса вызвала множество вопросов и претензий к системе здравоохранения не только в нашем государстве, но и в зарубежных странах. К примеру, в России недовольны качеством предоставляемых медицинских услуг, а в США их стоимостью. Американцы тратят на здравоохранение в пять раз больше, чем россияне.

Самое высокое качество медицинских услуг, по результатам исследования холдинга «Ромир» и GlobalNR, в Южной Корее, Англии, Германии. Как ни странно, качеством медицины довольны более 80% населения Индии.

Состояние здравоохранения и доступность медицинских услуг выступает маркером благосостояния государства. В условиях пандемии выявлены все слабые места этой важной отрасли.

Россияне оценивают своё здравоохранение в сравнении с медициной в СССР и соседними государствами посредством информации СМИ. Из чего сделали вывод, что для нашего государства характерна хроническая недофинансированность медицины. Отрасль получает от государства только 3,6% от уровня ВВП, в то время, как в западных и европейских странах данный показатель достигает 10%.
Хорошие затраты на здравоохранение в Бразилии - порядка 8%. Индия, несмотря на огромное население, тратит на медицину до 5% от доли ВВП в год. В США здравоохранение подвергается критике за отсутствие всеобщей системы страхования, что исключает доступность для людей недорогих медицинских услуг.

ПВ

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