Слова министра о реформе ОМС настораживают нас как пациентов: останется ли медицина бесплатной?

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

Медицина испытывает серьёзную нехватку специалистов, защитных средств и оборудования. Стимулирующие выплаты, обещанные президентом, также вызывают множество вопросов.



Огромное количество очагов заражения наблюдается непосредственно в лечебных учреждениях. Ранее эксперты предупреждали, что именно больницы станут главными местами распространения вируса.



На сегодняшний день с коронавирусом в России борются более 430 тысяч медиков. Им помогают студенты и волонтёры. Привлечение студентов медицинских вузов для решения кадровой проблемы вызвало множество скандалов по всей стране. Известны случаи угроз отчисления учащихся из вузов за отказ от прохождения «специфической практики».



Помимо кадровой проблемы усложнилось получение плановой медицинской помощи. Заместитель председателя Счётной Палаты Галина Изотова считает, что многие проблемы связаны с недостаточным финансированием отрасли. В нашей стране расходы на здравоохранение составляют 3,6% от уровня ВВП. В ряде зарубежных государств данный показатель достигает 10%.



Особого внимания заслуживает зарплата врачей. В ряде регионов надбавки медицинскому персоналу за работу с заражёнными пациентами ещё не выплатили. При этом министр здравоохранения России считает, что система ОМС не покрывает всех расходов на лечение, и давно уже назрело её реформирование. Чем заканчиваются реформы в здравоохранении мы уже знаем, но в Конституции пока ещё прописано право на получение бесплатной медицинской помощи.



