Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Для борьбы с COVID-19 нужна быстрая система тестирования

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Для борьбы с COVID-19 нужна быстрая система тестирования

Разработанные специалистами разных стран лекарства не показали свою эффективность против нового коронавируса. Применяющиеся препараты вызывают множество побочных эффектов. В большей степени они пригодны для борьбы с «хроническими вирусами». Чтобы эффективно бороться с COVID-19, требуется создать более быструю систему тестирования.

Вирусолог Павел Волчков в интервью газете "Известия" рассказал о том, когда и как появится вакцина против коронавируса.

В настоящее время учёные разрабатывают вакцину, которая содержит антитела. Использование данного лекарства позволяет человеческому организму быстрее запускать иммунный ответ. Антитела и сейчас добавляются тяжело больным пациентам через вливание плазмы. Однако такой подход не всегда эффективен.
Врачи предупреждают, что антитела будут выполнять свою функцию только на протяжении определённого промежутка времени. Соответственно, потребуется огромная работа по дальнейшему исследованию и обновлению вакцины.

Российское здравоохранение справляется с эпидемией. Карантинные меры помогли притормозить поток пациентов, отметил специалист. Что касается ослабления карантинных мер, то лучше дождаться, когда количество переболевших коронавирусом составит порядка 30%. После проведения массового тестирования можно будет делать прогнозы по возвращению к обычному образу жизни.

ПВ

Общество

В Росавиации предложили три этапа снятия ограничений

В Росавиации предложили три этапа снятия ограничений

В Росавиации предложили три этапа снятия ограничительных мер, которые ранее были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно плану, на первых двух этапах на борт не смогут попасть пассажиры с повышенной температурой.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью