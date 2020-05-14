Число домашних родов может вырасти из-за коронавируса в России

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14 мая 2020, 14:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

Некоторые россиянки в период пандемии делают выбор в пользу домашних родов. Во время одной из таких процедур в начале мая скончался новорождённый. Роды продолжались около пяти часов. Но ни женщина, ни её супруг за помощью к медикам не обращались.

По словам отца умершего ребёнка, от услуг врачей пара отказалась из-за коронавируса. Специалисты просят женщин не рожать на дому — знаний выездной акушерки зачастую оказывается недостаточно, чтобы спасти мать или ребёнка при возникновении осложнений.

В России порядка 5–8% женщин «из числа тревожных» могут принять решение отказаться от поездки в роддом или перинатальный центр из-за боязни перед COVID-19. Однако опасения будущих мам напрасны.Всё дело в том, что современные перинатальные центры и родильные дома являются примером соблюдения санэпидрежима. Родовые в подавляющем числе индивидуальные — там находится только одна роженица. С женщиной работает закреплённая за ней бригада, - рассказала акушер -гинеколог Любовь Ерофеева.

Домашние роды могут представлять опасность как для малыша, так и для мамы, добавила специалист.