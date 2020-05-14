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Вирусолог назвал болезни, которые для туристов страшнее СOVID-19

, 13:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Вирусолог назвал болезни, которые для туристов страшнее СOVID-19
фото: pixabey

Многие россияне с нетерпением ждут окончания ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, чтобы скорее рвануть на отдых в жаркие страны. Однако специалисты предупреждают, что этот шаг может быть весьма опрометчивым. 

Вирусолог Феликс Ершов рассказал, что пандемия коронавируса сойдет на нет не ранее середины августа, во-вторых, в южных странах по-прежнему сохраняется опасность подцепить и другие вирусные заболевания. Многие из них разносятся комарами, например, различные энцефалиты, конго-крымская лихорадка. Специалист напомнил, что в Турции туристы очень часто заболевают ротавирусной инфекцией, которую еще называют кишечным гриппом, потому что она вызывает диарею.

"Это тоже тяжелое заболевание, при котором температура поднимается под 40. С моей точки зрения, ротавирус пострашнее коронавируса, и опасность заражения этой инфекцией сегодня сохраняется", - добавил вирусолог.

СЕ

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