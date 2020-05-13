Эксперт оценил меры защиты от коронавируса в России

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 мая 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

С целью снижения распространения коронавируса в Москве были введены новые правила и ограничения, которыми должны руководствоваться жители города. В частности, людям запретили выходить на прогулки — покинуть дом можно только при острой необходимости. С 12 мая в общественных местах и на работе граждане обязаны носить маски и перчатки.

Инфекционист Евгений Тимаков отметил, что при жаркой погоде перчатки теряют свои защитные свойства и не спасают от попадания вируса на кожу рук, а впоследствии и лица. Кроме того, многие россияне являются обладателями сенсорных телефонов, которыми неудобно пользоваться в перчатках. Соответственно, в течение дня люди будут снимать их, а потом надевать обратно. При этом они будут дотрагиваться до поверхности средства защиты, на которой уже может находиться инфекция, подчеркнул эксперт.

Многие москвичи из-за высокой цены на перчатки не будут менять их на протяжении длительного времени, отмечает Тимаков. Он также добавил, что более рационально было бы обязать граждан носить их только в магазинах, где покупатели часто трогают продукты. Предписание, по его словам, также можно распространить на граждан, которые находятся в группе риска.

Запрет на прогулки приведёт к снижению иммунитета у россиян, заявляет Тимаков. Связано это с тем, что у человека, который недостаточно двигается, нет активной циркуляции крови в органах. Кроме того, на самоизоляции человек не сталкивается с различного рода инфекциями, которые стимулируют иммунитет.