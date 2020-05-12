Секрет чешского успеха борьбы с коронавирусом - дисциплинированность населения

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12 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Главный эпидемиолог Чехии Роман Примула рассказал "Российской газете", как государству удалось избежать большого количества заражений опасным вирусом.



Руководство и медики страны внимательно наблюдали за развитием ситуации в Италии. На основании детального анализа удалось принять комплекс упреждающих мер. Граждан Чехии отправили на изоляцию, обязали носить маски, провели массовое тестирование населения, а также ввели другие меры, которые позволили сократить риск массового заражения людей. Сейчас стало ясно, что эти действия были приняты своевременно.



Чехи проявили дисциплинированность, отмечает Примула. Люди самостоятельно шили маски, когда был дефицит средств защиты. В течение последней недели наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации, так как граждане устали от жёстких мер.



По сравнению с другими европейскими государствами в Чехии гораздо меньше случаев заражения вирусом. Возможно, это объясняется высоким уровнем вакцинации населения от туберкулёза, - предполагает специалист.



Одной из главных проблем на сегодняшний день является давление экономических кругов на руководство страны. Они заинтересованы в максимально быстром выходе государства из карантина. Но по плану карантин в Чехии будут ослаблять постепенно, чтобы число заболевших вновь не начало расти.



