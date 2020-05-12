На Кубани подтвердилось еще 99 случаев заболевания коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье

12 мая 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

По сообщению краевого оперативного штаба на 12 мая на Кубани подтвердилось еще 99 случаев заболевания COVID-19. Заразившиеся в возрасте от одного года до 88 лет.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировано в Краснодаре – 38. В Апшеронском районе и Сочи 8 зараженных, по 7 – в Крымском и Староминском районах, 5 – в Горячем Ключе, 4 – в Ейском районе, по 3 – в Белореченском, Усть-Лабинском, Тихорецком районах и Анапе. По два человека заражены в Тбилисском и Тимашевском районах, по одному – в Кавказском, Славянском, Северском и Калининском районах, Геленджике и Новороссийске.

Краснодарский край занимает 8-е место среди регионов по количеству инфицированных и 9-е по числу умерших.