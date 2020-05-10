Британский профессор-психиатр обеспокоена последствиями коронавируса для пациентов

Аргументы Недели → Здоровье 13+

10 мая 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Daily Mail

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Британские врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавирусной инфекции COVID-19 для пациентов. Профессор биологической психиатрии в Королевском колледже Лондона Кармине Парианте рассказала, что для пациентов, которые были на интенсивной терапии, могут быть последствия для всего организма, в том числе для состояния мозга.

Британский профессор считает, что риск осложнений существует и для пациентов, перенесших заболевание в легкой форме.

Кармине Парианте подчеркнула, что многое о коронавирусе еще надо основательно изучать.

Коллега психиатра, профессор Азим Маджид считает, что после излечения перенесших коронавирус пациентов необходимо наблюдать длительное время. По его словам, у многих может быть осложнение на легкие и сердце.