На Кубани с 27 марта в обсерваторах выявлено 30 случаев заболевания COVID-19

Аргументы Недели → Здоровье

8 мая 2020, 15:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Всего более трех тысяч человек прошли через пункты обсервации за время их работы.

24 случая заражения коронавирусной инфекцией выявлены в Сочи, по два в Краснодаре и Кущевском районе, по одному в Анапе и Туапсе.

В обсерваторы помещаются граждане, вернувшиеся из-за границы или других регионов, а также те, кто не может обеспечить самоизоляцию самостоятельно или нарушил данный режим дома, напоминает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вирус может протекать бессимптомно, но человек при этом будет источником заражения других. Поэтому нахождение в обсерваторе обязательно, даже если нет явных признаков заболевания.