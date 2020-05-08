Эксперт рассказал, что курильщики больше подвержены легочным заболеваниям

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио-1

фото:pixabey

Курильщики реже болеют Covid-19. Однако, данная информация не соответствует действительности. По словам наркологов, никотин и алкоголь только увеличивают риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Мы уже не раз говорили о том, что вредные привычки ослабляют иммунитет и никоим образом не могут как-то благотворно повлиять на организм. А ведь в период пандемии нам нужно очень тщательно следить за здоровьем и беречь его: соблюдать режим дня, правильно питаться, избегать стрессов и тревог, стараться сохранить физическую активность, не выходя из дома. Курение – сильная зависимость, которая никак не способна повлиять на организм положительно. Из-за сниженного иммунитета курение отягощает течение любой инфекции, в том числе и коронавируса",– рассказал главный внештатный нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.