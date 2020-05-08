Российские военные вирусологи оценили пандемию коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Эпидемиологическая ситуация сделала специалистами по вирусам политологов, экономистов, религиозных деятелей. При этом экспертного мнения военных специалистов особо не слышно. Именно они обладают достоверной информацией относительно характеристик коронавируса. Недаром российские военные специалисты сейчас выполняют роль «спасательных бригад» не только в России, но и далеко за её пределами.



Специалисты Министерства обороны России лишь изредка делятся своими соображениями в научно-практических журналах. В «Вестнике войск РХБ защиты», учёные сообщили о возможном переходе эпидемической опасности коронавируса на более высокий уровень. Анализируя особенности протекания и характер COVID-19, вакцина против него будет разработана только к концу текущего года. Единственными эффективными инструментами против вируса являются карантин и самоизоляция.



Вспышка коронавируса показывает, что это далеко не последний вирус семейства Coronaviridae. Учёные вынуждены признать нехватку знаний о природных резервуарах возбудителей вирусов. Чтобы преодолеть кризис, требуется пересмотреть многие представления о причинах возникновения эпидемий, которые были зафиксированы в ХХ веке.



