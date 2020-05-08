Из-за большого размера России выход на плато по регионам будет проходить в разное время

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Понятие «плато» у вирусологов и врачей трактуется по-разному. В целом, это когда скорость процесса на определённом промежутке времени остаётся неизменной.



Российский микробиолог Константин Северинов рассказал "Новой газете" об особенностях протекания коронавируса в нашей стране. В России количество заболевших продолжает расти. На протяжении последних дней добавляется по десять тысяч новых случаев. Некоторые чиновники предположили, что рост объясняется увеличением числа проведённых тестов.



В Англии за сутки заболевает порядка 5 тысяч человек, а в США 30 тысяч. В Германии и Франции началось плавное снижение количества заболевших.

В России эпидемия продолжается полтора месяца, в то время как в Европе она началась на 3-4 недели раньше, - отмечает специалист.



Выход на плато зависит от качества медицины, карантинных мероприятий и поведения людей. Из-за большого размера страны выход на плато по регионам будет проходить в разное время. В столице он может быть достигнут раньше, чем в остальных субъектах.



Вполне вероятно, что многие люди переболели коронавирусом бессимптомно и получили иммунитет. Это означает, что в случае отмены карантина вирус будет распространяться на тех людей, кто ещё не перенёс заболевание. Это может привести к возникновению второй волны, которая по масштабам окажется намного сильнее первой.



