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Из-за большого размера России выход на плато по регионам будет проходить в разное время

, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за большого размера России выход на плато по регионам будет проходить в разное время

Понятие «плато» у вирусологов и врачей трактуется по-разному. В целом, это когда скорость процесса на определённом промежутке времени остаётся неизменной.

Российский микробиолог Константин Северинов рассказал "Новой газете" об особенностях протекания коронавируса в нашей стране. В России количество заболевших продолжает расти. На протяжении последних дней добавляется по десять тысяч новых случаев. Некоторые чиновники предположили, что рост объясняется увеличением числа проведённых тестов.

В Англии за сутки заболевает порядка 5 тысяч человек, а в США 30 тысяч. В Германии и Франции началось плавное снижение количества заболевших.
В России эпидемия продолжается полтора месяца, в то время как в Европе она началась на 3-4 недели раньше, - отмечает специалист.

Выход на плато зависит от качества медицины, карантинных мероприятий и поведения людей. Из-за большого размера страны выход на плато по регионам будет проходить в разное время. В столице он может быть достигнут раньше, чем в остальных субъектах.

Вполне вероятно, что многие люди переболели коронавирусом бессимптомно и получили иммунитет. Это означает, что в случае отмены карантина вирус будет распространяться на тех людей, кто ещё не перенёс заболевание. Это может привести к возникновению второй волны, которая по масштабам окажется намного сильнее первой.

ПВ

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