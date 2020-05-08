Врачам, заразившимся COVID-19, предоставят дополнительные страховые гарантии

Аргументы Недели → Здоровье 13+

8 мая 2020, 10:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным. Единовременные страховые выплаты предусмотрены врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой помощи, непосредственно работающим с зараженными коронавирусной инфекцией, и пациентами с подозрением на заболевание COVID-19.

Если при исполнении служебных обязанностей наступит смерть медработника от заражения коронавирусом, то его родственники получат страховую выплату в размере 2,7 млн рублей. При временной нетрудоспособности врачи получат 68 тысяч рублей. В случае получения инвалидности, в результате развития осложнения от заражения, выплаты составят от 688 тыс. до 2 млн рублей.

«Президент дал максимально точное определение сегодняшнему положению медиков: они находятся на передовой. Статистика неумолима, врачи заражаются. Но продолжают спасать людей. Это справедливо, застраховать жизни и здоровье медицинских работников, водителей скорой помощи. Труд каждого из них невозможно переоценить», - прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб.