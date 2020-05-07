Кубань на 64 месте в стране по количеству заражений коронавирусом

Аргументы Недели → Здоровье

7 мая 2020, 20:40 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Анализы на коронавирус

При этом Кубань в лидерах по доле выздоровевших. На сегодняшний день из больниц выписано более 500 человек, что составляет 32% от общего числа выявленных случаев.

Как сообщили в краевом Роспотребнадзоре, во многом это обусловлено той тактикой, которую выбрало руководство края в самом начале эпидемии. Краснодарский край одним из первых в стране ввел жесткие ограничительные меры, направленные на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

– Учитывая, что край имеет третье по численности население в России, а плотность населения высока, было очевидно, что контакт приезжих между собой и с большим количеством местных жителей неизбежен. Это могло привести к неконтролируемому и массовому распространению инфекции, – отметили в Роспотребнадзоре.

Заболевшие выявляются на ранних стадиях и своевременно лечатся. В итоге, сегодня край занимает 64 место в стране по количеству заражений COVID-19 на 100 тысяч населения. А треть людей от общего числа выявленных случаев уже выздоровели – из больниц выписано 523 человека.