На Кубани за прошедшие сутки подтверждено 96 новых случаев коронавируса

Аргументы Недели → Здоровье 13+

4 мая 2020, 12:48 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Среди пациентов 56 женщин и 40 мужчин, в том числе семь детей в Краснодаре, Щербиновском, Белореченском и Апшеронском районах. Возраст заболевших от 4 до 84 лет.

37 новых случаев зафиксировано в краевой столице, 11 человек в Апшеронском районе, 8 в Щербиновском районе и 7 в Сочи. По четыре человека подтверждено в Усть-Лабинском и Ейском районах, по три в Северском и Крымском районах. По два случая зафиксировано в Геленджике, Калининском, Тихорецком, Белореченском и Динском районах. По одному в Армавире и Новороссийске, а также Отрадненском, Красноармейском, Павловском, Кущевском, Лабинском, Белоглинском и Кавказском районах.

Всего на 4 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 1340 человек, в том числе 83 детей. 409 пациентов выписаны с выздоровлением, из них 37 за последние сутки. Скончался 21 человек.