В МЧС после возвращения с улицы посоветовали промывать горло

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19, после возвращения домой с улицы следует мыть руки с мылом в тёплой воде в течение 20 секунд, промыть нос и горло, а также глаза, советует МЧС.
Также советуют снять уличную одежду, вымыть обувь, а также утилизировать использованные средства индивидуальной защиты.
Рекомендовано обрабатывать руки антисептиком после посещения туалета и перед приёмом пищи, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с использованием средств бытовой химии.