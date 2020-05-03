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В МЧС после возвращения с улицы посоветовали промывать горло

, 15:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

В МЧС после возвращения с улицы посоветовали промывать горло
фото:pixabey

Чтобы снизить риск заражения коронавирусом COVID-19, после возвращения домой с улицы следует мыть руки с мылом в тёплой воде в течение 20 секунд, промыть нос и горло, а также глаза, советует МЧС.

Также  советуют снять уличную одежду, вымыть обувь, а также утилизировать использованные средства индивидуальной защиты.

Рекомендовано обрабатывать руки антисептиком после посещения туалета и перед приёмом пищи, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку с использованием средств бытовой химии.

 

 
СЕ
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