У женщины повторно выявили коронавирус после лечения и двух недель самоизоляции

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 мая 2020, 11:00 [ «Аргументы Недели» ]

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В Японии врачи повторно выявили коронавирус у женщины, после того как она провела в самоизоляции две недели. Первый раз жительница Японии проверилась на коронавирус 13 апреля. Тест дал положительный результат. Женщина находилась после постановки диагноза две недели дома.

Но вскоре после завершения карантина самочувствие японки ухудшилось. У поднялась высокая температура. Женщина сдала тест на коронавирус еще раз. Тест оказался вновь положительным.

Профессор Йоко Цукамото из Медицинского университета Хоккайдо считает, что на примере этого случая необходимо сделать выводы, что продолжительность карантина не должна быть одинаковой для всех, в зависимости от состояния пациента необходимо продлить самоизоляцию.