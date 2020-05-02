В Татарстане за последние сутки выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусом COVID

Аргументы Недели → Здоровье 13+

2 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Sergei Mikhailichenko, globallookpress.com

В Татарстане за последние сутки, по данным на 2 мая, выявлено 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Девять случаев заражения - завозные. В 57 случаях люди находились в контакте с больными.

15 заболеваших госпитализировали. 51 человек с легкой и бессимптомной формой лечится дома.

По данным оперативного штаба, заражены коронавирусом люди разных возрастов, в том числе восемь несовершеннолетих детей. Три человека старше 80 лет. Больше всего зараженных пациентов в Казани - 27 человек.

Всего в Татарстане выявлено 960 случаев заражения корнавирусом. Выздоровели 130 человек. Три человека остаются на ИВЛ.