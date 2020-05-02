Еще у 79 человек в Краснодарском крае подтвердился коронавирус

Аргументы Недели → Здоровье

2 мая 2020, 12:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Трое 13-летних подростков в числе заболевших в Краснодаре, Новороссийске и Темрюкском районе.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Краснодаре – 45. По шесть случаев подтвердилось в Новороссийске и Сочи, пять – в Темрюкском районе, три – в Курганинском, по два в Геленджике, Армавире и Красноармейском районе, по одному в Кореновском, Тихорецком, Калининском, Усть-Лабинском, Белореченском, Тимашевском, Северском и Динском районах. Старшему пациенту 90 лет.

Всего на 2 мая в Краснодарском крае COVID-19 диагностирован у 1162 человек, в том числе у 75 детей. 20 пациентов скончались. Выздоровели и выписаны 319 пациентов, из них 42 за последние сутки.