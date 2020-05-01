В Краснодарском крае 25% больных коронавирусом выздоровели

Аргументы Недели → Здоровье

1 мая 2020, 21:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Это один из самых высоких показателей в стране, сообщает краевой оперативный штаб.

Напомним, по решению главы региона карантин в Краснодарском крае продлен до 11 мая включительно. В эти дни сохраняется беспропускное окно внутри муниципалитетов.

– Общее число заболевших составляет 1083 человека, из них 72 ребенка. Выписаны с выздоровлением 277 человек, в том числе 33 ребенка. Это четверть от всех зараженных в крае. Такие высокие показатели выздоровления – огромная заслуга медиков и результат масштабной работы, проводимой в регионе. Благодаря всем ограничительным мерам нам также удалось избежать резкого роста заболевания. Ситуация остается контролируемой, но сейчас от жителей Кубани зависит, когда мы выйдем из этого периода, – отметили в краевом министерстве здравоохранения.