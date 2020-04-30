Врач объяснила, почему мужчины тяжелее переносят коронавирус

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 апреля 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Врач Алла Минурова заявила, что хоть мужчины и женщины одинаково подвержены риску заболеть COVID-19, представители сильного пола более уязвимы перед коронавирусной инфекцией из-за их образа жизни и особенностей физиологии.

«Мы знаем достаточно давно, что женщины состояние гипоксии переносят намного легче, чем мужчины. Шанс выжить при тяжелых состояниях, которые сопровождаются гипоксией, у женщин гораздо выше, чем у мужчин... Это наша физиология – мужская и женская», - объяснила эксперт.

Она добавила, что в целом мужчины уделяют меньше внимания своему здоровью и плохо следят за хроническими заболеваниями, передаёт Мир24.