Врач: люди, зависимые от алкоголя, не стали меньше пить на самоизоляции

Психиатр-нарколог Александр Ковтун прокомментировал предположение о том, что режим самоизоляции поможет снизить алкоголизацию населения.
По мнению специалиста, самоизоляция ограничила только тех россиян, которые предпочитали выпивать редко, к примеру, в компаниях и по праздникам.
«Те люди, которые зависимы от алкоголя, они такими же и остались. Это никак не уменьшит их объёмы потребления. Более того, бездеятельность, нахождение в нерабочих условиях для многих является расслабляющим фактором, поэтому они как употребляли, так и продолжат это делать дальше», - добавил Ковтун.