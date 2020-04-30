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Врач: люди, зависимые от алкоголя, не стали меньше пить на самоизоляции

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Врач: люди, зависимые от алкоголя, не стали меньше пить на самоизоляции
Фото: pixabay.com

Психиатр-нарколог Александр Ковтун прокомментировал предположение о том, что режим самоизоляции поможет снизить алкоголизацию населения.

По мнению специалиста, самоизоляция ограничила только тех россиян, которые предпочитали выпивать редко, к примеру, в компаниях и по праздникам.

«Те люди, которые зависимы от алкоголя, они такими же и остались. Это никак не уменьшит их объёмы потребления. Более того, бездеятельность, нахождение в нерабочих условиях для многих является расслабляющим фактором, поэтому они как употребляли, так и продолжат это делать дальше», - добавил Ковтун.

АГ

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