Аппараты вентиляции лёгких поставляют сомнительные фирмы

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30 апреля 2020, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Пандемия коронавируса превратила аппарат искусственной вентиляции лёгких в одно из самых ценных медицинских изделий. Естественно, кое-кто решил на этом подзаработать.



Вирус вызывает пневмонию, для лечения которой часто требуется аппарат ИВЛ, выполняющий функции дыхательной системы. Нехватка такого оборудования ставит врачей в затруднительное положение, когда нужно делать выбор между умирающими пациентами и теми, кому ещё можно спасти жизнь.



На фоне высокой потребности аппаратов, на рынке появились сомнительные компании-посредники, которые предлагают оборудование, не отвечающее требованиям медицинских учреждений. Об этом в своём расследовании пишет "Новая газета".



К примеру, Министерство здравоохранения Новосибирской области объявило аукцион на приобретение медицинского оборудования. Конкурс выиграла компания из Санкт-Петербурга, которая занималась техническим обслуживанием автомобилей. Позже ведомство решило разорвать контракт через суд, но из-за ситуации с коронавирусом заседание перенесли.

Аналогичная ситуация произошла в Краснодарском крае. Эта же фирма «Марксон» оказалась поставщиком оборудования в масштабах больших, чем сам производитель аппаратов.



Появление сомнительных фирм-посредников, предлагающих медицинское оборудование, привело к тому, что цена аппаратов значительно выросла. В ряде случаев стоимость завышена в два и более раза.



Правительство выделило порядка 7,5 миллиарда рублей для закупки необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования. Остаётся надеяться, что ИВЛ будут поставляться напрямую от производителя в медицинские учреждения.



