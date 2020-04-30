Инвалиды выздоравливают по приказу чиновников

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 апреля 2020, 14:33 [ «Аргументы Недели» ]

За последние 6 лет количество инвалидов в России сократилось почти на один миллион человек. На самом деле, людей с тяжёлыми заболеваниями не стало меньше. С 2014 года критерии инвалидности стали меняться.



Так, нарушение функций организма до 30% позволяют медикам отказать в получении статуса инвалида. Многие дети-инвалиды потеряли льготы, пособия и т.д.



Родители начали возмущаться, обращаться к юристам и в суд. Но новые правила установления инвалидности определены на основе международного классификатора функционирования. Сейчас дети, имеющие даже такие заболевания как порок сердца или астма, не могут претендовать на получение группы.



Оспорить решение медицинской комиссии очень сложно. Известны случаи, когда отказы получали дети с протезом вместо ноги. Медики объясняли отказ в получении статуса инвалида наличием второй ноги.



За этими отказами стоит экономия государственного бюджета, ведь инвалидам положены пенсии, лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, реабилитация, льготы.



Многим нуждающимся помогают проходить дорогостоящее лечение за рубежом и приобретать медицинский инвентарь, инвалидные коляски люди с добрым сердцем, благотворительные фонды.



