Все новости >>

Аргументы Недели Здоровье 13+

Специалист: как пожилым людям сохранить здоровье на карантине

, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Специалист: как пожилым людям сохранить здоровье на карантине
Фото: pixabay.com

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, что во время пребывания дома у пожилого человека резко снижается физическая активность, поэтому нужно больше двигаться.

Она добавила, что снижение физической активности может приводить к изменению мышц, уменьшению их массы и силы.

"Снижение массы и силы мышечной ткани — это один из неблагоприятных маркеров здоровья в пожилом возрасте. Очень важно, находясь в изоляции, обеспечивать определённую физическую активность, насколько это возможно", - рассказала Ткачёва.

АГ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью