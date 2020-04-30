Специалист: как пожилым людям сохранить здоровье на карантине

Аргументы Недели → Здоровье 13+

30 апреля 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва рассказала, что во время пребывания дома у пожилого человека резко снижается физическая активность, поэтому нужно больше двигаться.

Она добавила, что снижение физической активности может приводить к изменению мышц, уменьшению их массы и силы.

"Снижение массы и силы мышечной ткани — это один из неблагоприятных маркеров здоровья в пожилом возрасте. Очень важно, находясь в изоляции, обеспечивать определённую физическую активность, насколько это возможно", - рассказала Ткачёва.