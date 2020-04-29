Доктор медицинских наук рассказал о непредсказуемом биологическом поведении COVID-19

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29 апреля 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

pixabay.com, коронавирус

Замглавы Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. Владимирского Антон Молочков отмечает, что коронавирус ведет себя "совершенно биологически непредсказуемо".

Доктор медицинских наук указал на Италию, где сначала произошел неожиданный всплеск эпидемии, а потом она так же резко закончилась. И это, по его словам, не потому, что итальянцы ее победили - они ее пережили. Молочков считает, что в Италии тяжело перенесли заболевание все чувствительные люди к этому вирусу, а остальные или не заразились, или перенесли коронавирус в легкой форме.

Сколько в РФ людей, подверженных тяжелому течению коронавируса, знать невозможно, добавил заместитель директора МОНИКИ. "Роль могут играть как генетические факторы, так и мутации самого вируса", - отметил Молочков.

На развитие эпидемии COVID-19 не оказывают влияние сезонные факторы - это еще одно отличие коронавируса от других вирусных заболеваний.