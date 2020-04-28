Пережить карантин без душевных волнений помогут в горах Сочи

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28 апреля 2020, 11:17 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Заняться арт-терапией предлагает курорт «Роза Хутор». Бесплатные трансляции уроков арт-студии «Цветные горы» все желающие могут найти в социальных сетях горного комплекса.

- Наша студия открыта на «Роза Хутор» уже почти пять лет. Обычно мы проводим мастер-классы по рисованию для взрослых и детей, вдохновляем их и показываем, что научиться может любой. Каждый гость нашей студии уходит с готовой картиной, которая потом радует его как лучший сувенир с курорта. Зимой лыжники и сноубордисты после катания, приходят к нам, чтобы приятно и с пользой провести время. В летний сезон мы проводим пленэры в горах, рисуем на открытом воздухе. Во время вынужденного карантина, мы решили поддержать наших подписчиков и показать, что благодаря рисованию можно не только создавать картины, но и сохранять спокойное состояние духа, - поделилась основатель студии «Цветные горы» Марина Косинова.

Согласно последним исследованиям ученых творчество самым благотворным образом влияет на продолжительность жизни человека. Конкретно рисование уменьшает стресс, чувство тревоги и активизирует работу мозга. Установлено, что уже через 45 минут занятия живописью в организме снижается уровень кортизола – гормона стресса. Поэтому даже для тех, кто никогда раньше не держал кисть в руках, сейчас самое время попробовать. Онлайн мастер-классы по рисованию проходят ежедневно, кроме выходных. С подробным расписанием занятий можно ознакомиться в аккаунтах курорта. За день эфиры успевают посмотреть около 400 человек.

- В эфирах мы рисуем горы, природу, людей. Многие наши подписчики только сейчас нашли время чтобы вернуться к любимому занятию или наконец-то начать рисовать. Мы получаем множество восторженных отзывов и рисунков. Увидев, насколько наши эфиры помогают людям на карантине, к нам стали присоединяться друзья-художники, которые тоже готовы делиться своим опытом, - пояснила Марина Косинова.

Занятия в режиме онлайн длятся полтора часа. За это время новички успевают поверить в свои силы, а те, кто имеет опыт рисования - узнать новые техники и приемы. Во время необычных онлайн мастер-классов можно использовать не только акварель или гуашь, но маркеры, линеры и акрил.